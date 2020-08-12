السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة الهزاني



الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الهزاني في وفاة والدهم عبدالله بن عبدالرحمن الهزاني - رحمه الله -.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سمو نائب أمير منطقة الرياض بمرافق سموه العميد نواف بن عبدالله الهزاني - ابن الفقيد -.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر العميد نواف الهزاني باسمه ونيابة عن أسرة الهزاني عن شكره وتقديره لسموه على تعازيه ومواساته العزيزة على الجميع، داعياً الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته.

// انتهى //

20:39ت م

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