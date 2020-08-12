شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطِنين من الغرق في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من إنقاذ مواطنين، أوشكا على الغرق أثناء سباحتهما في المنطقة المخصصة للسباحة، بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن فرق البحث والإنقاذ المتواجدة بمنطقة السباحة لاحظت الحالة الأولى في الجهة الشمالية، والأخرى في الجهة الجنوبية ، وعلى الفور جرى إنقاذهما وإسعافهما، وهما بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات وتعليمات السلامة المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ ، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.