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ضبط 107 كجم حشيش مخبأة داخل تجويف صندوق مركبة بجازان
متابعات الخليج 365 - جازان
تمكنت دوريات قوة مركز عمود الريث، التابعة للفوج الثاني التابع لقيادة الأفواج الأمنية بمنطقه جازان، من ضبط مركبة بقيادة مواطن محملة بعدد (107) كيلو جرامات من الحشيش.
وكانت شحنة الحشيش المخدر مخبأة داخل تجويف بصندوق المركبة يصعب اكتشافها.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، أنه تم استكمال إجراءات إحالة القضية وتسليمها لجهة الاختصاص.
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