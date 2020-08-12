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المرور يحدد قيمة مخالفة عبور المشاة للطرق السريعة
تعرض حياتهم للخطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر المرور السعودي، من خطورة عبور المشاة للطرق السريعة، حيث أكد أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن عبور المشاة للطرق السريعة يُعرض حياتهم للخطر، ويتسبب بإرباك الحركة المرورية مما يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
وأضاف المرور، أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.
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