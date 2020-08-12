“سكني” يصدر أكثر من 8 آلاف عقد إلكتروني للأراضي السكنية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 09:16 مساءً - ‏17 دقيقة مضت أخبار السعودية 22 زيارة

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 8727 عقداً للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية للسكن.

وأوضح أن الأراضي التي تم توزيعها شملت مختلف المناطق، وجاءت جازان الأعلى بـ 5273 أرضاً، تليها مكة المكرمة بـ 709 أراضٍ، والرياض بـ 699 أرضاً.

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وبيّن أن الأراضي السكنية تُعد أحد الخيارات التي يتيحها، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي لبناء منازلهم ذاتياً.

وكشف أن مساحة الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 و527 م2 للقطعة الواحدة.