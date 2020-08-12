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إنفاذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وقف وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي، اليوم الأربعاء، على موقع الانهيارات الصخرية التي شهدتها عقبة قدران قنا والتي تسببت في عزل سكان عدد من القرى بمركز خلال عن العالم الخارجي.
وفي التفاصيل، وجّه العاصمي مكتب الطرق بمحايل والمقاولين بسرعة فتح طرق بديلة مؤقتة لفك عزلة السكان ريثما تتم المعالجة الجذرية لمكان الخلل، كما دعا مدير مكتب الطرق بمحايل إلى سرعة إيجاد الحلول اللازمة للطريق بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانهيارات.
وقال العاصمي إن مباشرة الموقع تأتي إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الذي يحثنا دائمًا على سرعة الوقوف على احتياجات المواطنين وتلبيتها بأسرع وقت ممكن.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا حول الحادثة في حينها ونقلت معاناة السكان والعزلة التي عاشوها مساء أمس.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 09:28 PM
إنفاذًا لتوجيهات أمير عسير بمتابعة احتياجات المواطنين وتلبيتها بأسرع وقتوكيل محايل يقف على انهيارات "عقبة قدران قنا" ويوجّه بفتح طرق مؤقتة
إنفاذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وقف وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي، اليوم الأربعاء، على موقع الانهيارات الصخرية التي شهدتها عقبة قدران قنا والتي تسببت في عزل سكان عدد من القرى بمركز خلال عن العالم الخارجي.
وفي التفاصيل، وجّه العاصمي مكتب الطرق بمحايل والمقاولين بسرعة فتح طرق بديلة مؤقتة لفك عزلة السكان ريثما تتم المعالجة الجذرية لمكان الخلل، كما دعا مدير مكتب الطرق بمحايل إلى سرعة إيجاد الحلول اللازمة للطريق بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانهيارات.
وقال العاصمي إن مباشرة الموقع تأتي إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الذي يحثنا دائمًا على سرعة الوقوف على احتياجات المواطنين وتلبيتها بأسرع وقت ممكن.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا حول الحادثة في حينها ونقلت معاناة السكان والعزلة التي عاشوها مساء أمس.
، وكيل محايل يقف على انهيارات "عقبة قدران قنا" ويوجّه بفتح طرق مؤقتة ،
المصدر : الخليج 365
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