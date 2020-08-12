محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل شفاء 26 حالة أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.303 إصابات. وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 سائقي شاحنات أردنيين قادمين من الخارج، و16 حالة محلية مخالطة لأشخاص مصابين. وأشارت إلى تسجيل شفاء 26 حالة؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.231 حالة. 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 09:27 PM Advertisements تسجيل شفاء 26 حالة إصابة 20 أردنيًّا جديدًا بـ"كورونا" إصابة 20 أردنيًّا جديدًا بـ"كورونا" أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.303 إصابات. وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 سائقي شاحنات أردنيين قادمين من الخارج، و16 حالة محلية مخالطة لأشخاص مصابين. وأشارت إلى تسجيل شفاء 26 حالة؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.231 حالة. الكلمات المفتاحية ، إصابة 20 أردنيًّا جديدًا بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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