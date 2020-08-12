محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان قراراً بتكليف المهندس مشاري بن حسن الحاذق رئيساً لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة خلفاً لمحمد بن حسن الحامظي والذي صدر القرار بتكليفه رئيساً لبلدية محافظة الداير. فيما شكر “الحاذق” أمين منطقة جازان على هذه الثقة الغالية ودعمه لما من شأنه الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة بلديات المنطقة داعياً الله أن تكون هذه الثقة حافزاً لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 09:24 PM Advertisements “‏الحاذق”رئيساً لبلدية "القفل" بجازان “‏الحاذق”رئيساً لبلدية "القفل" بجازان أصدر أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان قراراً بتكليف المهندس مشاري بن حسن الحاذق رئيساً لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة خلفاً لمحمد بن حسن الحامظي والذي صدر القرار بتكليفه رئيساً لبلدية محافظة الداير. فيما شكر “الحاذق” أمين منطقة جازان على هذه الثقة الغالية ودعمه لما من شأنه الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة بلديات المنطقة داعياً الله أن تكون هذه الثقة حافزاً لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، “‏الحاذق”رئيساً لبلدية "القفل" بجازان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “‏الحاذق”رئيساً لبلدية "القفل" بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.