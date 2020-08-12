شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 283مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

قررت شرطة منطقة نجران، تغريم (46) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال. وفي منطقة القصيم، تم إيقاع العقوبات على (85) خمسة وثمانين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمام. كما تم تغريم (152) مخالفاً في جازان بنفس الغرامة لعدم ارتدائهم الكمامة.

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