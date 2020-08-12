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طقس الخميس.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة وغبار
الأحساء تسجل 45 درجة كأعلى درجة حرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بعدة مناطق.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق نجران، جازان، عسير، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، وأجزاء من مناطق الرياض، حائل والقصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقعت الأرصاد، أن تسجيل الأحساء أعلى درجة حرارة في غدًا بواقع 45 درجة مئوية، بينما تسجل طريف أقل درجة حرارة بـ18 مئوية.
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