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جامعة نجران تفتح باب القبول في الدبلومات العالية والمتوسطة

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2020-08-12

جامعة نجران تفتح باب القبول في الدبلومات العالية والمتوسطة

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن بدء التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1441-1442هـ، وذلك بدءًا من اليوم، ويستمر حتى الـ 7 من شهر محرم القادم، على أن تعلن النتائج يوم 13 من الشهر نفسه.
وتتمثل الدبلومات في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، فيما تتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط .
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط التالي (هنا).



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