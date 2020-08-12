يقظة رجال حرس الحدود تحبط تهريب طني حشيش وقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساهمت يقظة رجال حرس الحدود في إحباط تهريب 1513 كجم من الحشيش، و660 كجم من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 87 شخصا خلال شوال الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، في بيان أمس أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت عن إحباط محاولات عدة لتهريب الحشيش، والقات، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 87 شخصا، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوز الحدود الجنوبية للمملكة.

وبين أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد القريني أن المهربين مستمرون في أعمالهم الإجرامية في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتخذ من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، ولكن يقظة رجال حرس الحدود وبسالتهم كانت لهم بالمرصاد، مشددا على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون سدا منيعا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

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جنسيات المهربين:

51 متهما إثيوبيا

19 متهما يمنيا

17 متهما سعوديا