30 درسا ومحاضرة في المسجد الحرام بموسم الحج

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وأوضح مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام، حمزة السالمي، أن الإدارة بثت 30 درسا ومحاضرة بالمسجد الحرام، ألقاها 15 مدرسا من العلماء، مع تنوع الدروس والمحاضرات والدورات العلمية حسب الأحداث، واستهدفت جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن هذه الدروس والمحاضرات تناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها من فنون الشريعة، إضافة إلى التنبيه بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والواجب الشرعي تجاه هذا المرض، وقد تم رفعها عبر الحسابات الرسمية للرئاسة.
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