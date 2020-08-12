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30 درسا ومحاضرة في المسجد الحرام بموسم الحج

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- بواسطة أيمن الوشواش - أبرزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، جهودها التوعوية والإرشادية خلال موسم حج هذا العام عبر عدد من المحاضرات للعلماء، وذلك عن بعد.

وأوضح مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام، حمزة السالمي، أن الإدارة بثت 30 درسا ومحاضرة بالمسجد الحرام، ألقاها 15 مدرسا من العلماء، مع تنوع الدروس والمحاضرات والدورات العلمية حسب الأحداث، واستهدفت جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الدروس والمحاضرات تناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها من فنون الشريعة، إضافة إلى التنبيه بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ، والواجب الشرعي تجاه هذا المرض، وقد تم رفعها عبر الحسابات الرسمية للرئاسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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