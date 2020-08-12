شكرا لقرائتكم خبر 30 درسا ومحاضرة في المسجد الحرام بموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، جهودها التوعوية والإرشادية خلال موسم حج هذا العام عبر عدد من المحاضرات للعلماء، وذلك عن بعد.

وأوضح مدير إدارة إبراز الجهود الإعلامية للمدرسين بالمسجد الحرام، حمزة السالمي، أن الإدارة بثت 30 درسا ومحاضرة بالمسجد الحرام، ألقاها 15 مدرسا من العلماء، مع تنوع الدروس والمحاضرات والدورات العلمية حسب الأحداث، واستهدفت جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الدروس والمحاضرات تناولت موضوعات متعددة في العقيدة والفقه والسيرة وغيرها من فنون الشريعة، إضافة إلى التنبيه بأهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والواجب الشرعي تجاه هذا المرض، وقد تم رفعها عبر الحسابات الرسمية للرئاسة.