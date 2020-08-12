شكرا لقرائتكم خبر إنقاذ طفلة الـ3 سنوات من الغرق بشاطئ شرما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت دورية تابعة لوحدة البحث والإنقاذ بقطاع حرس الحدود بضباء بمنطقة تبوك أمس الأول، طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد تعرضها لحالة غرق بشاطئ شرما، خلال تنزهها برفقة عائلتها.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الإسعافات الأولية اللازمة أجريت لها بالموقع، ثم نقلت بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى أحد المراكز الصحية للاطمئنان عليها، وقد غادرته برفقة والدها، وهي بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي الشواطئ باتباع إجراءات السلامة، وعدم ترك الأطفال دون متابعة أو مراقبة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيا السلامة للجميع.