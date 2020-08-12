إنقاذ طفلة الـ3 سنوات من الغرق بشاطئ شرما

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وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الإسعافات الأولية اللازمة أجريت لها بالموقع، ثم نقلت بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى أحد المراكز الصحية للاطمئنان عليها، وقد غادرته برفقة والدها، وهي بحالة صحية جيدة.
وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي الشواطئ باتباع إجراءات السلامة، وعدم ترك الأطفال دون متابعة أو مراقبة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيا السلامة للجميع.
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