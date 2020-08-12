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أكد استشاري طب الأسرة والتعليم الطبي عواد الذايدي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بعد اكتشاف اللقاح الروسي المعالج لفيروس كورونا المستجد سيتم تجريب اللقاح على المرضى حول العالم لتنتهي مرحلة الخوف والرعب من الفيروس لأن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضده.
وأضاف الذايدي أن المعلومات المؤكدة تشير إلى وجود مليار طلب حول العالم على لقاحات كورونا ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي شاركت بقوة في المرحلة الثالثة لاعتماد لقاحات على الفيروس وهو ما يدل على قرب السعودية من أي شيء مفيد للمواطن بشكل خاص والعالم بشكل عام.
وأبان في ختام تصريحه أن العالم كله ودول الخليج والمملكة العربية السعودية سيتمكنون من تجاوز المرحلة الصعبة التي عايشوها من جراء انتشار فيروس كورونا لفترة طويلة، متمنيًا الشفاء للجميع.
فيروس كورونا الجديد
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 09:02 PM
أكد أن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضد الفيروسبعد اللقاح الروسي...استشاري لـ "الخليج 365": انتهاء مرحلة الرعب من كورونا حول العالم
أكد استشاري طب الأسرة والتعليم الطبي عواد الذايدي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بعد اكتشاف اللقاح الروسي المعالج لفيروس كورونا المستجد سيتم تجريب اللقاح على المرضى حول العالم لتنتهي مرحلة الخوف والرعب من الفيروس لأن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضده.
وأضاف الذايدي أن المعلومات المؤكدة تشير إلى وجود مليار طلب حول العالم على لقاحات كورونا ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي شاركت بقوة في المرحلة الثالثة لاعتماد لقاحات على الفيروس وهو ما يدل على قرب السعودية من أي شيء مفيد للمواطن بشكل خاص والعالم بشكل عام.
وأبان في ختام تصريحه أن العالم كله ودول الخليج والمملكة العربية السعودية سيتمكنون من تجاوز المرحلة الصعبة التي عايشوها من جراء انتشار فيروس كورونا لفترة طويلة، متمنيًا الشفاء للجميع.
، بعد اللقاح الروسي...استشاري لـ "الخليج 365": انتهاء مرحلة الرعب من كورونا حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
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