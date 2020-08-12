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سجل العراق 3.441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 160.436 حالة إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.588 حالة.
وأضافت أنها سجلت 2.439 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 114.541 حالة.فيروس كورونا الجديد
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 09:02 PM
عدد المرضى بالفيروس بلغ 160.436"كورونا" يصيب 3.441 عراقياً ويقتل 57 خلال 24 ساعة
سجل العراق 3.441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 160.436 حالة إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.588 حالة.
وأضافت أنها سجلت 2.439 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 114.541 حالة.
، "كورونا" يصيب 3.441 عراقياً ويقتل 57 خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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