، عن بعد.."بر العارضة " تعقد جمعيتها العمومية للعام 1441هـ ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
عقدت جمعية بر العارضة بجازان الجمعية العمومية العادية والغير عادية مساء يوم الاثنين الموافق 1441/12/20هـ عن بعد عبر برنامج زووم وفي مقر الجمعية حيث حضر الاجتماع عن بعد ممثل فرع الوزارة مندوب مركز التنمية بجازان يحيى العبدلي ومن مقر الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية فيما حضر البعض الآخر عن بعد عبر برنامج الزوم.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة ما تم انجازه هو بتكاتف وتعاون الجميع من الفعاليات والمبادرات التي سعى الجميع من خلالها إلى تحقيق أهداف ورسالة الجمعية الاجتماعية والتعليمية والتنموية والثقافية، كما تم استعراض عرض مرئي لمنجزات الجمعية في عام2019م.
كما تم استعراض جدول الأعمال الذي اشتمل على عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة، من أهمها مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2019م، ومناقشة التقرير المالي لعام 2018-2019 م، إضافة إلى الموازنة التقديرية للعام الحالي 2020م، تلا ذلك قراءة ومناقشة لخطط البرامج والمناشط وآلية تنفيذها واستعراض المشاريع الوقفية والاستثمارية المستقبلية في عام 2020م والتصويت عليها. ثم تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإقامة المشاريع الاستثمارية وبيع بعض الأصول العائدة ملكيتها للجمعية والاستدانة من البنوك وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:52 PM
"العبدلي" : تم استعراض المشاريع الوقفية والاستثمارية المستقبليةعن بعد.."بر العارضة " تعقد جمعيتها العمومية للعام 1441هـ
عقدت جمعية بر العارضة بجازان الجمعية العمومية العادية والغير عادية مساء يوم الاثنين الموافق 1441/12/20هـ عن بعد عبر برنامج زووم وفي مقر الجمعية حيث حضر الاجتماع عن بعد ممثل فرع الوزارة مندوب مركز التنمية بجازان يحيى العبدلي ومن مقر الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية فيما حضر البعض الآخر عن بعد عبر برنامج الزوم.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة ما تم انجازه هو بتكاتف وتعاون الجميع من الفعاليات والمبادرات التي سعى الجميع من خلالها إلى تحقيق أهداف ورسالة الجمعية الاجتماعية والتعليمية والتنموية والثقافية، كما تم استعراض عرض مرئي لمنجزات الجمعية في عام2019م.
كما تم استعراض جدول الأعمال الذي اشتمل على عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة، من أهمها مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2019م، ومناقشة التقرير المالي لعام 2018-2019 م، إضافة إلى الموازنة التقديرية للعام الحالي 2020م، تلا ذلك قراءة ومناقشة لخطط البرامج والمناشط وآلية تنفيذها واستعراض المشاريع الوقفية والاستثمارية المستقبلية في عام 2020م والتصويت عليها. ثم تم التصويت على تفويض مجلس الإدارة لإقامة المشاريع الاستثمارية وبيع بعض الأصول العائدة ملكيتها للجمعية والاستدانة من البنوك وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
، عن بعد.."بر العارضة " تعقد جمعيتها العمومية للعام 1441هـ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عن بعد.."بر العارضة " تعقد جمعيتها العمومية للعام 1441هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.