، بادرة إيجابية من الصين تجاه علاقتها مع أمريكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تشنغ" شدد على إبقائها في المسار الصحيح

شدد نائب وزير الخارجية الصيني له يو تشنغ، اليوم (الأربعاء)، أنه ينبغي لبلاده إبقاء علاقتها مع الولايات المتحدة في المسار الصحيح وضمان عدم خروجها عنه.

وقال "تشنغ" في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية: "إن الأشهر المقبلة حاسمة للعلاقات الصينية الأمريكية، يجب أن نحافظ على تركيزنا وألا نتأثر بالعديد منا لقوى المتطرفة"، وفقاً لـ"رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر أمس أن علاقته مع نظيره الصيني شي جين بينغ توترت في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ووجه "ترامب" انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمًا إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لاحتواء الفيروس.

وفرضت الصين عقوبات على 11 مواطنًا أمريكيًّا من بينهم أعضاء في الكونجرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه "ترامب"؛ ردًّا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونج كونج والصين، متهمين بتقليص الحريات السياسية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.