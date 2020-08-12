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قتل 127 شخصاً في اشتباكات في الأيام الأخيرة بين جنود ومدنيين خلال عملية لنزع الأسلحة في بلدة تونج بوسط دولة جنوب السودان، بحسب ما أعلن المتحدث العسكري الميجور جنرال لول رواي كوانغ، اليوم (الأربعاء).
وأوضح "كوانغ" أن الاشتباكات بدأت السبت الماضي، فيما كانت قوات الأمن تقوم بعملية لنزع الأسلحة من المدنيين في المنطقة، التي شهدت اشتباكات قبلية دامية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن عدد القتلى ارتفع إلى 127 شخصاً، بينهم 45 من جنود جيش جنوب السودان، و82 من الشبان المسلحين من المنطقة.
وبعد أكثر من ست سنوات على حرب أهلية في البلاد، وفي غياب حكومة فاعلة ما زال العديد من البلدات مدججا بالسلاح، الذي يحتفظ الأهالي به للحماية وللتصدي لسرقة المواشي.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:53 PM
اندلعت إثر بدء الجيش عملية لنزع الأسلحة
قتل 127 شخصاً في اشتباكات في الأيام الأخيرة بين جنود ومدنيين خلال عملية لنزع الأسلحة في بلدة تونج بوسط دولة جنوب السودان، بحسب ما أعلن المتحدث العسكري الميجور جنرال لول رواي كوانغ، اليوم (الأربعاء).
وأوضح "كوانغ" أن الاشتباكات بدأت السبت الماضي، فيما كانت قوات الأمن تقوم بعملية لنزع الأسلحة من المدنيين في المنطقة، التي شهدت اشتباكات قبلية دامية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن عدد القتلى ارتفع إلى 127 شخصاً، بينهم 45 من جنود جيش جنوب السودان، و82 من الشبان المسلحين من المنطقة.
وبعد أكثر من ست سنوات على حرب أهلية في البلاد، وفي غياب حكومة فاعلة ما زال العديد من البلدات مدججا بالسلاح، الذي يحتفظ الأهالي به للحماية وللتصدي لسرقة المواشي.
، اشتباكات تحصد أرواح 127 في جنوب السودان ،
المصدر : الخليج 365
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