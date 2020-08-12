، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - شغل منصب وزير المقدسات في الأردن

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الاثنين، الدكتور عبدالسلام داود العبادي، وزير المقدسات الأردني الأسبق وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

ووري الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، ونظراً للاحترازات الخاصة بمرض كورونا تقبل التعازي بالمملكة على جوال ابنه محمد العبادي: 059 604 0905.

"الخليج 365" تتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لكافة ذوي الفقيد.