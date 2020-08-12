- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الاثنين، الدكتور عبدالسلام داود العبادي، وزير المقدسات الأردني الأسبق وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
ووري الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، ونظراً للاحترازات الخاصة بمرض كورونا تقبل التعازي بالمملكة على جوال ابنه محمد العبادي: 059 604 0905.
"الخليج 365" تتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لكافة ذوي الفقيد.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:29 PM
شغل منصب وزير المقدسات في الأردن
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الاثنين، الدكتور عبدالسلام داود العبادي، وزير المقدسات الأردني الأسبق وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
ووري الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، ونظراً للاحترازات الخاصة بمرض كورونا تقبل التعازي بالمملكة على جوال ابنه محمد العبادي: 059 604 0905.
"الخليج 365" تتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لكافة ذوي الفقيد.
، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.