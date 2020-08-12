الأرصاد تعلن «طقس الخميس»: غيوم جزئي وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس ليوم غد الخميس، مشيرة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على 3 مناطق.

قالت هيئة الأرصاد، في بيان: إن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على مناطق (نجران، جازان وعسير) مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، حائل والقصيم) تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبشأن حالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر.

Advertisements

وحول الخليج العربي، أكدت الهيئة أن الرياح السطحية، ستكون شمالية إلى غربية، بسرعة بين 14-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، وحالة البحر سيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًّا على عدة مناطق

