«المرور» يوضح موقف المخالفات المحررة على سيارة مباعة دون إتمام الإجراءات

نصح المشتري بمراجعة الهيئة بمنطقته..
أوضح المرور السعودي، موقف المخالفات المحررة على بائع السيارة في حالة عدم إتمام إجراءات عملية البيع.
جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين عبر حساب المرور السعودي على تويتر جاء فيه: «تم بيع سيارتي لمشترٍ سعودي الجنسية لكن لن يقوم بإتمام البيع؛ حيث إنه يعاني من وقف الخدمات الإلكترونية وحتى الآن تسبب لي في ٤ مخالفات مرورية إجمالي قيمتهم ١٣٠٠ ريال.. أريد معرفة كيف التعامل معه إما استرداد السيارة إما تسجيلها».
وقال المرور السعودي، إن بائع السيارة في هذه الحالة عليه «متابعة الرصد الآلي وذلك بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة».
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