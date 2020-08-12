إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم في جدة

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة جدة، بينما تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمدأبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي 997، تلقت صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم تقاطع خالد بن الوليد مع الملك عبدالله نتج عنه 8 إصابات.

وأضاف «أبوزيد»: «فور تلقي البلاغ تم الدفع بأربع فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، ليجدوا 8 إصابات بين متوسطة إلى بسيطة، إصابتين منها بسيطة تم إسعافها بالموقع»

وقال أبوزيد: قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات إلى أقرب منشأة صحية.