بالفيديو.. الصحة: إطلاق ثالث مراحل التجارب السريرية للقاح كورونا في المملكة قريبًا

بعد النتائج المبشرة للمرحلتين الأولى والثانية..
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد كورونا في المملكة ستبدأ قريبًا.
وأكد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة، إن ذلك يأتي بعد النتائج المبشرة للمرحلتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن العمل سيكون مواكبًا للمنهجيات العلمية المتميزة وبإذن الله نستبشر خيرًا بنتائجها التي سيتم مشاركتها حال ظهورها، مؤكدًا الإعلان عن المراحل المقبلة بكل وضوح لجميع أفراد المجتمع.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 293037، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 257269. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3269 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و2151 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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