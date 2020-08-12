«العبد العالي» يُحدد شرطين لأي لقاح ضد فيروس كورونا

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن العمل يجري وباستمرار من قِبَلِ الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن لقاحات كورونا، والعمل على توفير أي لقاح يثبت اعتماده ويجمع بين أمرين: أن يكون فعّالًا ومأمونًا.

وأكد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا، أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 293037، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 257269.

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3269 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و2151 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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