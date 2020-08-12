استعادة ٤٠٠ ألف متر أراض حكومية مستولى عليها في عسير

أمانة المنطقة تُنذر المعتدين بعقوبات قاسية
جدّدت أمانة منطقة عسير، التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأربعاء، أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح، وستتعامل بحزم مع المعتدين باتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مشيرًا إلى أن التعدي على الأراضي الحكومية له آثار سلبية عديدة من أبرزها العرقلة لحركة التنمية العمرانية.
واستعادت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوعين الماضيين نحو 414.770 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 11 موقعًا مختلفاً بالمنطقة.
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