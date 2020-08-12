السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أشخاص وجرح آخرين جراء انحراف قطار عن مساره بأسكتلندا



لندن 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم وجرح آخرون جراء انحراف قطار عن مساره بمقاطعة أبردينشير الأسكتلندية.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان عن حزنه باعثاً تعازيه لأسر الضحايا وتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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19:20ت م

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