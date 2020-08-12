السعودية اليوم / ندوة عربية حول تداعيات أزمة كورونا على صناعة اللوجستيات في ضوء الشراكة مع أمريكا الجنوبية



القاهرة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أكد الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير الدكتور كمال حسن علي، أن صناعتي النقل واللوجستيات تأثرتا بشكل كبير من جراء جائحة "

ولفت السفير علي في كلمة أمام أعمال الندوة الرقمية "أثر تداعيات أزمة كورونا على صناعة اللوجستيات في الوطن العربي :الفرص والتحديات في ضوء الشراكة مع أمريكا الجنوبية"، التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية اليوم بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربية، لفت الانتباه إلى أن التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية له جذور في التاريخ ولم يكن وليد هذه الفترة، ولكن جاء العام 2005 الذي شهد وضع اللبنة الأساسية للعلاقات المؤسسية بين الجانبين من خلال عقد أول قمة عربية مع دول أمريكا الجنوبية في البرازيل، وهو ما يؤكد في الوقت نفسه على المكانة الخاصة التي تحظى بها البرازيل لدى الدول العربية .

// انتهى //

19:12ت م

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القاهرة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير الدكتور كمال حسن علي، أن صناعتي النقل واللوجستيات تأثرتا بشكل كبير من جراء جائحة " كورونا " المستجد ؛ كون الصناعتين مشاركتين في حركة السلع وتخزينها ونقلها وشرائها وتدفقها كجزء لا يتجزأ من سلاسل القيمة العالمية، سواء داخل الحدود الدولية أو عبرها.ولفت السفير علي في كلمة أمام أعمال الندوة الرقمية "أثر تداعيات أزمة كورونا على صناعة اللوجستيات في الوطن العربي :الفرص والتحديات في ضوء الشراكة مع أمريكا الجنوبية"، التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية اليوم بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربية، لفت الانتباه إلى أن التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية له جذور في التاريخ ولم يكن وليد هذه الفترة، ولكن جاء العام 2005 الذي شهد وضع اللبنة الأساسية للعلاقات المؤسسية بين الجانبين من خلال عقد أول قمة عربية مع دول أمريكا الجنوبية في البرازيل، وهو ما يؤكد في الوقت نفسه على المكانة الخاصة التي تحظى بها البرازيل لدى الدول العربية .// انتهى //19:12ت م0162

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