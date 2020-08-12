السعودية اليوم / العراق يسجل 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق 3441 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان عن تسجيل 57 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5588 حالة, فيما تم تسجيل 2439 حالة شفاء جديدة, ليصبح إجمالي حالات الشفاء 114541 حالة.

// انتهى //

18:58ت م

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بغداد 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسسجل العراق 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 160436 حالة إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان عن تسجيل 57 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5588 حالة, فيما تم تسجيل 2439 حالة شفاء جديدة, ليصبح إجمالي حالات الشفاء 114541 حالة.// انتهى //18:58ت م0161

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