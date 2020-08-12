السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المواد الغذائية العاجلة لمتضررين بيروت

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخما مؤخراً أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة. Advertisements وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، استفاد منها 396 عائلة متضررة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق .

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