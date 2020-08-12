شكرا لقرائتكم خبر عن ۱۷ ألف عبوة "ماء زمزم" لزائرات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية بوكالة المسجد النبوي مبادرة بعنوان "قرانا ماء مبارك" وذلك ضمن حملة "لكم أجر العبادة.. ولنا شرف الوفادة" التي أطلقتها الوكالة مؤخراً. وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية فوزية السهلي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم عبوات ماء زمزم المعقمة على الزائرات والمعدة للاستخدام الواحد حفاظاً على سلامة وصحة الجميع، مُشيرةً إلى أن ما يقارب ۱۷ ألف عبوة ماء "زمزم" وزعت داخل المصليات النسائية في المسجد النبوي.

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