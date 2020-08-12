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2020-08-12 الشاعر الذيابي في أبيات جديدة: ‏رأس السياسة يستمع للفراسة متابعات الخليج 365 - الرياض نشر الشاعر عبدالرزاق مخلد الذيابي، عدة أبيات شعرية تعليقًا على صورة جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. وقال الذيابي في مطلع القصيدة: الدولة العظمى على راس قمّة: ‏نعم القيادة، والفكر، والسياسة ‏صورة ملك بالحكمة يْقود الأمّة: Advertisements ‏مع مستشارٍ ذرب، ياقوّ باسه ‏تشابكت يمناه في كفّ عمّه: ‏الكلّ منهم ينهل الطيب راسه ‏تشاوروا حول الأمور المهمّة: ‏رأس السياسة يستمع للفراسة



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