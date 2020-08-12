محمد بن مسعود - الدمام - حتى يتمكن من إتمام إجراءاته شددت المديرية العامة للجوازات على خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة، في حال رغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي. وردّت "الجوازات" عبر حسابها في "تويتر" على استفسار "مقيم" يرغب بإصدار تأشيرة خروج نهائي، ولديه سيارة مسجلة باسمه. وقالت "الجوازات": إن "التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة ليتمكن من إتمام الإجراء". 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 05:49 PM حتى يتمكن من إتمام إجراءاته Advertisements "الجوازات" تشترط خلو سجل الراغب بالحصول على تأشيرة خروج نهائي من الحقوق الخاصة "الجوازات" تشترط خلو سجل الراغب بالحصول على تأشيرة خروج نهائي من الحقوق الخاصة شددت المديرية العامة للجوازات على خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة، في حال رغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي. وردّت "الجوازات" عبر حسابها في "تويتر" على استفسار "مقيم" يرغب بإصدار تأشيرة خروج نهائي، ولديه سيارة مسجلة باسمه. وقالت "الجوازات": إن "التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من الحقوق الخاصة ليتمكن من إتمام الإجراء". الكلمات المفتاحية ، "الجوازات" تشترط خلو سجل الراغب بالحصول على تأشيرة خروج نهائي من الحقوق الخاصة ،

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