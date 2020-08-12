شكرا لمتابعة خبر عن سماء غائمة وسحب رعدية على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن طقس غدًا الخميس، محذرة من التقلبات الجوية والسحب الرعدية الممطرة.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق نجران، جازان وعسير مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية واجزاء من مناطق (الرياض، حائل والقصيم) تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.