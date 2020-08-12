شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: العمل جاري على توفير أى لقاح فعال وآمن ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن العمل جاري وباستمرار من قبل الجهات المختصة للتأكد ومتابعة كل ما يستجد بشأن اللقاحات.
ولفت، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن المملكة دعمت منذ بدأ الجائحة كافة الابحاث والجهود الرامية لتوفير علاجات ولقاحات ضد الفيروس.
وأشار إلى أن الوزارة تجري أبحاث سريرية لبعض اللقاحات، وأن العمل مستمر لتوفير أى لقاح يثبت اعتماده ويكون فعال وآمن ضد الفيروس.
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