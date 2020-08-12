سبب وفاة المشجعة الهلالية الملقبة أم الهلاليين - شاهد

أعلنت وسائل إعلام رياضية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، عن وفاة المشجعة الهلالية الملقبة أم الهلاليين، الذي كانت تحرص دائما على حضور جميع المباريات الفريق.

وأعلنت صحيفة صدى الالكترونية، عن وفاة المشجعة الهلالية وسط حزين شديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من اللاعبين فريق الهلال السعودي.

ونشرت نجلة المشجعة وفاتها عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قالت :" انتقلت إلى رحمة الله امي دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة "،دون ذكر ظروف الوفاة .

ورجحت العديد من نشطاء مواقع التواصل بان تكون الوفاة المشجعة الهلالية بفيروس كورونا المستجد فيما لم تذكر نجله المشجعة تفاصيل وفاة المشجعة الهلالية الملقبة أم الهلاليين.

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ونادي الهلال السعودي هو نادٍ رياضيّ، ثقافيّ، اجتماعيّ سعودي أُسس عام 1957، مقرّه في العاصمة السعودية الرياض ويعتبر الفريق الأول في السعودية

وحصل على العديد من البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزاً بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 62 بطولة، والإجمالية سواء كانت رسمية أو ودية 97 بطولة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال السعودي المرتبة التاسعة والسبعين عالميا في قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم في العالم خلال فترة القرن العشرين من حيث تحقيق البطولات المحلية والقارية من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

وخيم الحزن على نشطاء مواقع التواصل بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي، عقب الإعلان رسميا عن وفاة المشجعة الهلالية أم الهلاليين في كافة أرجاء المملكة.