منذ بداية الجائحة
أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوزارة للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد–19، تجاوزت 4 ملايين، لتصل إلى 4001103 فحوصات.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 293037، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 257269.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3269 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و2151 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
اقرأ أيضًا:
36 وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: إجمالي التعافي 257269 حالة
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: الفحوصات المخبرية لكورونا تجاوزت 4 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.