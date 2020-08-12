وزارة الصحة: الفحوصات المخبرية لكورونا تجاوزت 4 ملايين

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوزارة للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد–19، تجاوزت 4 ملايين، لتصل إلى 4001103 فحوصات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 293037، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 257269.

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3269 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و2151 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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36 وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: إجمالي التعافي 257269 حالة

