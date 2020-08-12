مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري

استمرارًا لدور المملكة الإنساني
واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.
وراجع العيادات 754 مريضًا بمختلف الحالات؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 239 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 36 مريض سكري وضغط وربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 167 حالة، واستقبل قسم الطوارئ 28 مريضًا، وراجع 12 فردًا عيادتي الأسنان.
كما تم استقبال 99 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن، وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 24 مريضًا، كما تم عمل 169 تحليلًا لـ87 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 25 صورة أشعة لـ17 مريضًا، وأعطى 100 لقاح لـ43 مريضًا.
وبلغ إجمالي الوصفات الطبية 493 وصفة.
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