السعودية اليوم / توزيع ۱۷ ألف عبوة ماء "زمزم" على زائرات المسجد النبوي



المدينة المنورة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية بوكالة المسجد النبوي مبادرة بعنوان "قرانا ماء مبارك" وذلك ضمن حملة "لكم أجر العبادة.. ولنا شرف الوفادة" التي أطلقتها الوكالة مؤخراً.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية فوزية السهلي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم عبوات ماء زمزم المعقمة على الزائرات والمعدة للاستخدام الواحد حفاظاً على سلامة وصحة الجميع، مُشيرةً إلى أن ما يقارب ۱۷ ألف عبوة ماء "زمزم" وزعت داخل المصليات النسائية في المسجد النبوي.

وتأتي هذه الجهود وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها جائحة فيروس

// انتهى //

17:48ت م

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المدينة المنورة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية بوكالة المسجد النبوي مبادرة بعنوان "قرانا ماء مبارك" وذلك ضمن حملة "لكم أجر العبادة.. ولنا شرف الوفادة" التي أطلقتها الوكالة مؤخراً.وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية فوزية السهلي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم عبوات ماء زمزم المعقمة على الزائرات والمعدة للاستخدام الواحد حفاظاً على سلامة وصحة الجميع، مُشيرةً إلى أن ما يقارب ۱۷ ألف عبوة ماء "زمزم" وزعت داخل المصليات النسائية في المسجد النبوي.وتأتي هذه الجهود وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا ، وانطلاقاً من حرص معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين على تقديم الخدمات المتميزة لقاصدي الحرمین، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.// انتهى //17:48ت م0154

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