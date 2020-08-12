

الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة أمس، اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة الرياض يتقدمهم رئيس اللجنة مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري وعدد من القيادات الأمنية.

وفي بداية الاستقبال قدم اللواء المطيري التهنئة لمعالي وكيل الإمارة بعيد الأضحى المبارك, سائلا الله العلي القدير أن يعيده باليمن والخير والبركات. وبادله معاليه التهنئة.

بعدها نوقشت سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في المنطقة وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

// انتهى //

17:43ت م

0150





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.