

ظهران الجنوب 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

اعتمدت إدارة التعليم بمحافطة سراة عبيدة اليوم, خطة السير لتوزيع المقررات الدراسية على جميع مدارس المحافظة بقطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان.

وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن الإدارة ستبدأ في عملية التوزيع الأحد القادم بالتزامن مع عودة الهيئة الإدارية للمدارس وذلك وسط جاهزية واستعداد لجميع التجهيزات الضرورية من إعداد وتجهيز الإحصائيات لجميع مدارس المحافظة, مبينا أنه تم حصر احتياج المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس، والخطط البديلة في حال تأخر أي مقرر بحسب وصول المقررات، وتذليل المعوقات التي قد تواجه عملية الترحيل، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهود لبداية مُميزة وجادة للعام الدراسي الجديد.

// انتهى //

17:36ت م

0145





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة يعتمد خطة توزيع المقررات الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.