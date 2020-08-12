السعودية اليوم / الأردن تغلق مركز حدودي مع سوريا لمدة أسبوع بسبب الوضع الوبائي



عمّان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

قررت الحكومة الأردنية اليوم، إغلاق مركز جابر الحدودي مع سوريا ابتداء من يوم غد الخميس ولمدة أسبوع بسبب الوضع الوبائي لفيروس

وأرجع وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، قرار إغلاق المركز الواصل بين الأردن وسوريا، إلى توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات في البلاد، التي قررت تكليف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة في المركز بفيروس كورونا.

// انتهى //

17:08ت م

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عمّان 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسقررت الحكومة الأردنية اليوم، إغلاق مركز جابر الحدودي مع سوريا ابتداء من يوم غد الخميس ولمدة أسبوع بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة في المركز بالفيروس.وأرجع وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، قرار إغلاق المركز الواصل بين الأردن وسوريا، إلى توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات في البلاد، التي قررت تكليف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة في المركز بفيروس كورونا.// انتهى //17:08ت م0140

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