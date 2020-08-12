السعودية اليوم / باكستان تسجل 17 حالة وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

سجلت باكستان 17 حالة وفاة، و730 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 285920 حالة إصابة، وإجمالي الوفيات 6129 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 263193 حالة، و785 حالة في وضع حرج .

// انتهى //

16:37ت م

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إسلام آباد 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 17 حالة وفاة، و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية .وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 285920 حالة إصابة، وإجمالي الوفيات 6129 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 263193 حالة، و785 حالة في وضع حرج .// انتهى //16:37ت م0137

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