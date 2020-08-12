السعودية اليوم / بلدية الخبر تنفذ حملة على المباني التي تحت الإنشاء



الخبر 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة الخبر حملة على المواقع السكنية تحت الإنشاء والمهجورة والمهملة في المحافظة، وذلك لتصحيح أوضاعها ومعالجة حالتها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إدارة رخص البناء بالبلدية، وجهت إنذارات وأعطت مهلاً لأصحاب المشاريع والأراضي التي تم حفرها أو وضع أساسات بناء ومن ثم توقف العمل فيها مما يشكل خطورة على السيارات والمارة، ولما تسببه من تشويه للمشهد الحضري مما يتطلب ضرورة تصحيح أوضاعها بإغلاق الموقع بشكل محكم أو إعادة ردم الأرض.

وأكد الزايدي أن البلدية مستمرة في حملاتها الرقابية لضبط ورصد المخالفات والتجاوزات بأنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المظهر العام للمدينة وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل والإنشاءات والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها.

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16:07ت م

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