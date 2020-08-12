السعودية اليوم / انطلاق رحلات سفينة كروز السياحية في 27 أغسطس بالبحر الأحمر



الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

تنطلق أولى رحلات سفن كروز

وتضم السفينة السياحية عددا من المطاعم الخاصة وفقًا للباقة المتوفرة، وتتراوح خدمات أقسامها ما بين الفخمة إلى الأعلى فخامة، وتختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة، كما يوجد غرف داخلية بنافذة مطلة على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، بينما الأجنحة الخاصة تتمتع بمميزات إضافية منها توفر المساعد الشخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، ويحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.

وبالنسبة لمرافق السفينة السياحية فإنه يوجد داخلها "مسرح كبير" يقدم عروضًا مختلفة، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب فيديو، ومسبحين الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وغيرها من المرافق الأخرىن.

ويعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن "كروز السياحية" لإعادة اكتشاف لساحل البحر الأحمر خلال الصيف من خلال قضاء إجازة بحرية مفتوحة بمنتهى الفخامة من فئة خمس نجوم، والاستمتاع بأطباق الطعام الفاخرة على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم، وصناعة أفضل الذكريات الجميلة عليها.

// انتهى //

16:06ت م

0130



الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واستنطلق أولى رحلات سفن كروز السعودية في 27 أغسطس الجاري لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي وجهت لهم الهيئة السعودية للسياحة الدعوة لتقديم أرقى الخدمات للمصطافين.وتضم السفينة السياحية عددا من المطاعم الخاصة وفقًا للباقة المتوفرة، وتتراوح خدمات أقسامها ما بين الفخمة إلى الأعلى فخامة، وتختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة، كما يوجد غرف داخلية بنافذة مطلة على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، بينما الأجنحة الخاصة تتمتع بمميزات إضافية منها توفر المساعد الشخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، ويحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.وبالنسبة لمرافق السفينة السياحية فإنه يوجد داخلها "مسرح كبير" يقدم عروضًا مختلفة، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب فيديو، ومسبحين الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وغيرها من المرافق الأخرىن.ويعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن "كروز السياحية" لإعادة اكتشاف لساحل البحر الأحمر خلال الصيف من خلال قضاء إجازة بحرية مفتوحة بمنتهى الفخامة من فئة خمس نجوم، والاستمتاع بأطباق الطعام الفاخرة على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم، وصناعة أفضل الذكريات الجميلة عليها.// انتهى //16:06ت م0130

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق رحلات سفينة كروز السياحية في 27 أغسطس بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.