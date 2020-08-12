

بريدة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، قراراً بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بإمارة المنطقة تعزيزاً لجميع الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تطبيقها وفرض احترام الحقوق الإنسانية بين أفراد المجتمع بالمنطقة.

وأوضح سموه أن إنشاء وحدة حقوق الانسان يهدف إلى تعزيز المبادئ والمعايير التي حث عليها الدين الحنيف وفق منهج التسامح والمحبة والسلام وإعطاء الحقوق, التي تأتي بتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الداخلية ، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي وتنظيم العمل بالإمارة, وبما يتناسب مع حجم الأعمال والحقوق الإنسانية.

وبين سموه أن الوحدة ستسهم ـ بإذن الله ـ في متابعة حماية الحقوق الإنسانية والحالات كافة من خلال تطبيق الأنظمة وفرض احترام حقوق الآخرين التي أقرتها الدولة لمختلف أفراد المجتمع.

// انتهى //

16:03ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم : إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالإمارة تعزيزاً للأنظمة والتعليمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.