شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 2151 حالة تعافٍ من كورونا و1569 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم ، عن تسجيل (1569) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (36) حالات وفيات وتسجيل (2151) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (257,269) حالة. وقال متحدث الصحة د. محمد العبدالعالي: الخدمات في مراكز "تأكد" وعيادات "تطمن" مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد وأضاف متحدثالصحة: لم يثبت أن تغير الفصول يؤثر على فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث وتوفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس ، ومن تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخرًا من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.

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