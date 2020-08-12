رحلات سفينة كروز السياحية تنطلق 27 أغسطس بالبحر الأحمر

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق أولى رحلات سفينة كروز السعودية في 27 أغسطس الجاري لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي وجهت لهم الهيئة السعودية للسياحة الدعوة لتقديم أرقى الخدمات للمصطافين.

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إمكانيات سفينة كروز

وتضم السفينة السياحية عددا من المطاعم الخاصة وفقًا للباقة المتوفرة، وتتراوح خدمات أقسامها ما بين الفخمة إلى الأعلى فخامة، وتختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة، كما يوجد غرف داخلية بنافذة مطلة على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، بينما الأجنحة الخاصة تتمتع بمميزات إضافية منها توفر المساعد الشخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، ويحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.

مسرح وسوق ومنطقة ألعاب

وبالنسبة لمرافق السفينة السياحية فإنه يوجد داخلها “مسرح كبير” يقدم عروضًا مختلفة، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب فيديو، ومسبحين الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وغيرها من المرافق الأخرىن.

ويعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن كروز السياحية” لإعادة اكتشاف لساحل البحر الأحمر خلال الصيف من خلال قضاء إجازة بحرية مفتوحة بمنتهى الفخامة من فئة خمس نجوم، والاستمتاع بأطباق الطعام الفاخرة على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم، وصناعة أفضل الذكريات الجميلة عليها.

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