سار تحصد جائزة السلامة الدولية للمرة الثانية على التوالي

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» جائزة السلامة الدولية للعام 2020، للمرة الثانية على التوالي من مجلس السلامة البريطاني، وذلك نظير تطبيقها أعلى معايير واستراتيجيات السلامة في مقرات العمل، والتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة عملائها ومنسوبيها من المخاطر والإصابات، والحد بشكل كبير من وقوع الحوادث.

سار تطبق أعلى معايير الأمان

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك أن الشركة تضع في مقدمة خططها الاستراتيجية، تطبيق أعلى معايير الأمان في تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة، وضمن خططها التشغيلية لقطارات النقل سواء قطارات الركاب أو المعادن والبضائع، مبينًا أن “سار” تولي ثقافة السلامة أولوية قصوى في إدارة وتشغيل وصيانة قطاراتها، من خلال اتباع قوانين عالمية أثبتت فاعليتها في الحفاظ على السلامة في بيئة العمل.

سلامة العاملين والمسافرين أولوية

ومضى المالك يقول “نفخر بحصد “سار” مثل هذه الجوائز الدولية، التي تعكس الجهود والقرارات المتخذة لتطبيق وتطوير إجراءات الصحة والسلامة”، لافتًا إلى أن سلامة منسوبي الشركة، وعملائها بشكل عام تأتي في مقدمة اهتمامات “سار”، وذلك انطلاقًا من قيمها التي يسعى العاملون إلى تحقيقها في أدائهم اليومي.

Advertisements

وأزجى الدكتور المالك شكره لفريق العمل، والإدارات المعنية التي تعاونت لتطبيق استراتيجيات الأمن والسلامة وتحقيق بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث، والتي ساهمت في حصول “سار” على جائزة السلامة الدولية منافسةً عدد من الجهات في عدة دول منها بريطانيا، إسكتلندا، الهند، دول مجلس التعاون، مؤكدًا أن “سار” تواصل التزامها بقوانين ومبادئ السلامة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك من خلال تطبيق معايير جديدة للأمن والسلامة والعمل على استدامتها في الشركة.

وأسدى المالك تقديره للهيئة العامة للنقل التي تحرص على تطوير النقل كما قدم شكره لمجلس السلامة البريطاني الذي يدفع بتطلعات الشركة نحو المزيد من الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، وتعتبر هذه السنة الثانية على التوالي التي تحصد فيها “سار” جائزة السلامة الدولية بعد أن حصلت عليها في العام 2019 عن فئة “الامتياز”.

المزيد

جديد الأخبار