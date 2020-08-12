2020-08-12

فيصل بن فرحان: ندعم السودان ليعود إلى ريادته في المنطقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن المملكة تدعم السودان حتى يعود لموقعه الريادي في المنطقة العربية، مؤكدًا أهمية استقرار ووحدة الأراضي السودانية.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر دعم السودان الثامن الذي تستضيفه المملكة عن بُعد اليوم، إن السلام في السودان يرتبط مباشرة بالتنمية، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الأمريكية في رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب بفضل الجهود التي قادتها السعودية.

Advertisements

يذكر أن الاجتماع الافتراضي عُقد برئاسة المملكة وبمشاركة رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، وجمهورية جنوب السودان، ضيف شرف الاجتماع، ممثلة بكل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك، وذلك بصفة جمهورية جنوب السودان راعيًا لمفاوضات جوبا للسلام.

إضافة لشركاء السلام أطراف المفاوضات في محادثات جوبا للسلام، رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور الهادي إدريس، ورئيس جيش تحرير السودان ميني ميناو إلى جانب مشاركة خمسة وعشرين دولة منظمة.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولًا إلى اتفاق شامل وتحقيقًا للسلام المستدام، كما سيناقش الاجتماع في جلسة خاصة الخطوات المطلوبة من المؤسسات المالية للبدء بعملية إعفاء السودان من ديونه.

المزيد

جديد الأخبار